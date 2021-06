Ce frumusete a fost pe Arena Nationala! Cum arata sotia lui Seferovic, eroul Elvetiei in meciul cu Franta FOTO

La finalul celor 90 de minute de joc si a prelungirilor, scorul a fost egal, 3-3.Seferovic, eroul Elvetiei in meciul cu Franta, autor al unei duble, a avut parte de o sustinere speciala din tribunele Arenei Nationale, acolo unde s-au aflat sotia Amina si fiica cuplului.Frumoasa Amina Seferovic are o prezenta discreta pe retelele de socializare, in ciuda calitatilor sale de fotomodel. "Pe toate stadioanele lumii sustinandu-l mereu pe tati", a fost mesajul transmis de la Bucuresti de sotia elvetianului de origine bosniaca.