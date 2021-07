Selectionerul Sevcenko a gasit cauzele esecului usturator din sferturile Euro 2020. Unde a fost surclasata Ucraina de Anglia

''Anglia a fost mai puternica in jocul aerian si l-am pierdut pe fundasul nostru central (Krivtov) care le-ar fi putut pune probleme. In opinia mea, asta a determinat cursul jocului. Este adevarat ca a existat si o scadere a concentrarii la inceputul reprizei a doua, dar problema a fost jocul aerian. Cred ca Ucraina a facut un EURO bun, in ciuda absentelor din lot, am incercat intotdeauna sa jucam bine. Anglia a fost eficienta, a speculat greselile noastre, a controlat jocul'', a spus Sevcenko.''EURO s-a incheiat pentru noi, vom analiza parcursul, vom face un bilant. Federatia va trebui sa ia o decizie, dar exista timp pentru asta, nimeni nu se grabeste'', a spus selectionerul.Selectionata de fotbal a Angliei s-a calificat in semifinalele EURO 2020, dupa ce a surclasat Ucraina cu scorul de 4-0 (1-0), sambata seara pe Stadio Olimpico din Roma, in ultimul sfert de finala.