Decizie suprinzatoare luata de italieni! Unde a fost operat Leonardo Spinazzola, fotbalistul care s-a accidentat groaznic in sfertul de finala cu Belgia

Leonardo Spinazzola has successfully undergone surgery today to repair the Achilles tendon in his left leg.



El a fost operat la Turku, in Finlanda, de profesorul Lasse Lempainen, sub supravegherea medicului clubului AS Roma , Massimo Manara.AS Roma nu a anuntat perioada de indisponibilitate a jucatorul