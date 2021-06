Steagul LGBT va fi arborat pe mai multe cladiri din Munchen, dupa ce UEFA a interzis iluminarea Allianz Arena in culorile curcubeului

Dupa decizia UEFA de a nu autoriza iluminarea Allianz Arena in culorile curcubeului, simbol al comunitatii LGBTQI+, miercuri, in timpul meciului Germania-Ungaria, o decizie considerata drept "rusinoasa", edilul orasului a anuntat ca Primaria si posibil un turn si o eoliana din apropierea Allianz Arena ar urma sa fie decorate cu steaguri in culorile curcubeului."Noi, la Munchen, nu ne vom permite in niciun caz sa fim impiedicati sa trimitem un semnal clar Ungariei si lumii (n.r. - despre discriminarea fata de homosexuali). Vorbim mult despre politica (...) Nu vrem sa transmitem politica, ci un semnal al umanitatii", a explicat primarul bavarez, Dieter Reiter.Au fost anuntate si alte initiative de solidaritate. Postul privat german ProSieben a decis sa-si imbrace logo-ul in culori curcubeului. Cluburile de fotbal din Frankfurt si Koln au anuntat, de asemenea, ca isi vor ilumina propriile stadioane seara in aceste culori. Administratorii Stadionul Olimpic din Berlin si cei ai arenei formatiei VfB Wolfsburg intentioneaza sa faca acelasi lucru.Mesaje de sustinere au venit si din afara Germaniei. Postand pe Twitter o fotografie a Allianz Arena iluminata in culorile curcubeului, atacantul francez Antoine Griezmann si-a anuntat din nou sprijinul pentru comunitatea LGBT.Nu este prima data cand campionul mondial isi asuma un astfel de angajament. In mai 2019, el a aparut pe prima pagina a revistei franceze LGBT Tetu. Sub fotografia jucatorului FC Barcelona , se putea citi unul dintre citatele sale: "Gata cu homofobia in fotbal!". El a participat anterior la documentarul "Fotbalist si homo, in inima tabuului" al lui Yoann Lemaire, fost fotbalist amator care fusese exclus din echipa sa dupa ce si-a declarat homosexualitatea.Ungaria a adoptat, la 15 iunie, un text care interzice "promovarea" homosexualitatii in randul minorilor, cauzand ingrijorarea aparatorilor drepturilor LGBT, in timp ce guvernul lui Viktor Orban creste restrictiile cu privire la aceste comunitati.Orasul Munchen si-a anuntat, duminica, intentia de a cere UEFA permisiunea de a ilumina stadionul in culorile curcubeului, simbolul comunitatii LGBT, pentru a protesta impotriva acestei legi, la meciul Germania-Ungaria din Grupa F a Euro-2020, care va avea loc miercuri.Insa UEFA nu a aprobat aceasta initiativa."UEFA este o organizatie neutra din punct de vedere politic si religios. Dat fiind contextul poltic al acestei cereri - un mesaj vizand o decizie luata de Parlamentul maghiar - UEFA trebuie sa refuze aceasta cerere", a anuntat forul european.