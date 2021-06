EURO 2020: Un fotbalist important se retrage din nationala Germaniei dupa eliminarea din optimi

Jucatorul formatiei Real Madrid , in varsta de 31 de ani, a strans 106 partide la prima reprezentativa, pentru care a marcat 17 goluri Kroos a cucerit cu nationala germana Cupa Mondiala din 2014. La nivel de club, el a jucat doar la trei echipe, Bayern Munchen , Bayer Leverkusen, unde a fost imprumutat, si Real Madrid , la formatia spaniola evoluand din 2014.Anglia s-a calificat in sferturile de finala ale Euro-2020, dupa ce a invins, marti, pe Stadionul Wembley, cu scorul de 2-0 (0-0), echipa Germaniei, in optimi.Au marcat: Sterling '75, Kane '86.