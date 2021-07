Ce televiziune va transmite urmatoarele doua editii ale Campionatului European de fotbal

"Romanii iubesc sa urmareasca meciurile de fotbal, iar in 2016 si 2020 au avut ocazia de a vedea turneele EURO la PRO TV. Deoarece dorim sa oferim publicului PRO TV, in continuare, bucuria de a-si sustine echipele favorite si ca urmare a bunei colabari cu UEFA , ne face placere sa va anuntam ca am finalizat achizitia drepturilor de difuzare pentru urmatoarele doua Campionate Europene. Meciurile puternice de fotbal se vad la PRO TV!", a declarat Aleksandras Cesnavicius, CEO PRO TV. Euro 2020 , recent incheiat, a fost un succes important pentru Pro TV, peste 1,3 miliane de oameni urmarind, in medie, partidele turneului final.