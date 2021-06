EURO 2020, meciul de deschidere: Turcia - Italia. Echipele de start LIVE 22:00

Campionatul European de fotbal se joaca pentru prima data in istorie in 11 orase diferite.Portugalia este ultima castigatoare de la EURO. In 2016, lusitanii au invins in finala tara gazda, Franta, prin golul lui Eder, din prelungiri.Tot la ultima editie, Romania a jucat meciul de deschidere, 1-2, cu Franta.EURO 2020 vine cu un record, premii totale de 331 de milioane euro.Fiecare echipa participanta va primi 10 de milioane euro, iar o victorie in grupa este rasplatita cu 1 milion euro.Castigatoarea turneului final din 2021 va primi 28 milioane euro.Echipele de start:Turcia: Ugurcan - Celik, Demiral, Soyuncu, Meras - Yokuslu - Karaman, Tufan, Yazici, Calhanoglu - B. YilmazRezerve: Gunok, Bayindir - Under, Tokoz, Antalyali, Kabak, Unal, Kokcu, Kahveci, Ayhan, Muldur, DervisogluItalia: Donnarumma - Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola - Barella, Jorginho, Locatelli - Berardi, Immobile, InsingeRezerve: Sirigu, Meret - Di Lorenzo, Belotti, Pessina, Emerson, Chiesa, Acerbi, Cristante, Bernardeschi, Raspadori, Bastoni