Meciul zilei de la EURO 2020 se joaca la Bucuresti: Ucraina - Austria, partida decisiva pentru calificarea in optimi LIVE 19:00

Este un meci crucial de calificarea in optimi pentru ambele echipe.La egalitate de puncte si cu acelasi golaveraj, Ucraina are si varianta egalului pentru a obtine locul doi din grupa, datorita numarului mai mare de goluri marcate decat Austria.Va fi ultimua partida din grupa care se va desfasura la Bucuresti, Arena Nationala urmand sa mai gazduiasca un meci din optimi peste o saptamana, la EURO 2020.Inaintea meciului direct, fanii ucraineni si austrieci au petrecut impreuna in Centrul Vechi din Bucuresti.