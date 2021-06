Sex-simbolul Ucrainei la Euro 2020. Propunerea indecenta primita de jurnalista: a refuzat 350.000 de dolari pe luna plus casa si masina FOTO

In varsta de 20 de ani, senzuala blonda e vedeta de televiziune in Ucraina, putand fi admirata la un canal cu profil sportiv. Bineinteles, Daria a stralucit pe ecrane si pe parcursul Euro 2020, inclusiv la confruntarea cu Suedia de marti, asa dupa cum se poate vedea din ultima postare a tinerei pe Instagram.Recent, Daria Savina a relatat un episod mai putin placut pentru ea, un barbat oferindu-se sa o introduca in lumea filmelor pentru adulti. "Mi-au oferit 350.000 de dolari pe luna, casa, masina plus multe alte lucruri", a dezvaluit jurnalista, precizand apoi ca a refuzat oferta.