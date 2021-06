Rusia a castigat razboiul cu Ucraina pentru EURO 2020. Ce a hotarat UEFA dupa ce oamenii lui Putin au facut scandal urias din cauza tricourilor oficiale de joc

Dupa presiunile Rusiei, forul de la Nyon intervine asupra tricourilor Ucrainei pentru Euro-2020, pe care le aprobase intr-o prima faza. Este vizata expresia "Slava eroilor nostri", referitoare la protestele populare de la Maidan.UEFA a impus Ucrainei sa schimbe tricoul echipei nationale care participa la Campionatul European. Decizia a fost luata in urma protestelor din partea Rusiei, potrivit carora tricoul este "politic". Prin urmare, forul continental de fotbal a impartasit opinia Moscovei, considerand drept politic sloganul "Glorie eroilor nostri" de pe tricoul ucrainean."Dupa ce a efectuat o analiza mai aprofundata"", explica UEFA, acest slogan, folosit cu ocazia rebeliunii populare antiruse de la Maidan, in 2014, "este in mod clar de natura politica" si, prin urmare, "trebuie retras in vederea meciurilor din competitia UEFA".Federatia Rusa de Fotbal a anuntat, marti seara, ca a sesizat UEFA cu privire la echipamentul ucrainenilor la Campionatul European, care include harta tarii, inclusiv Crimeea, regiune anexata de Moscova, precum si sloganuri patriotice."Atragem atentia asupra folosirii mesajelor politice pe tricoul nationalei Ucrainei, ceea ce este contrar principiilor de baza ale regulamentului UEFA cu privire la echipament", a precizat serviciul de presa al federatiei.Prezentate duminica, tricourile nationalei Ucrainei includ o harta a tarii, pe care se afla si Crimeea, regiune anexata de Rusia in 2014, precum si teritoriile din est, controlate de separatistii prorusi. Harta corespunde frontierelor cunoscute ale tarii.Pe tricouri se afla si sloganurile: "Glorie Ucrainei! Glorie eroilor nostri!".Prezenta acestor sloganuri pe tricou a atras critici de la Moscova, care le-a asociat cu grupurile nationaliste din al doilea razboi mondial care au luptat impotriva sovieticilor."In timpul razboiului, acest strigat de razboi nazist a fost folosit de unitatile armate ucrainene nationaliste regulate si neregulate", a declarat, duminica, Maria Zaharova, purtatorul de cuvant al diplomatiei ruse.UEFA a precizat initial ca echipamentele au fost aprobate "in conformitate cu regulamentul". Regulamentul forului prevede ca niciun echipament nu poate aduce transmite mesaje politice, religioase sau legate de rasa.Presedintele federatiei ucrainene, Andrei Pavelko, a explicat ca echipamentul a fost aprobat de UEFA cu mult inainte de prezentarea oficiala.Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski , a postat un mesaj de incurajare in social media, alaturi de o fotografie in care apare prezentand tricoul: "Noul tricou al echipei nationale a Ucrainei nu este ca altele. Poate soca. Include mai multe simboluri importante care ii unesc pe ucraineni".