Negocieri intre Ucraina si UEFA legate de tricoul oficial de joc de la EURO 2020 dupa ce rusii au facut scandal monstru

"Federatia ucraineana de fotbal (AUF) poarta negocieri pentru pastrarea acestui slogan pe tricou, deoarece UEFA aprobase anterior tinuta si toate elementele sale, inclusiv sintagma 'Glorie eroilor'", a precizat serviciul de presa al federatiei de la Kiev.Presedintele AUF, Andrei Pavelko, a indicat pe Facebook ca a plecat "de urgenta" la Roma, joi dimineata, pentru a "negocia cu reprezentantii UEFA"."Acest slogan a fost mult timp un salut traditional pentru suporterii nostri", a adaugat el.Interpelata de protestele rusesti, UEFA a cerut in cursul zilei de joi o modificare a tricoului ucrainean, inaintea deschiderii EURO 2020 (11 iunie - 11 iulie), considerand in cele din urma "politica" mentiunea "Glorie eroilor" denuntata de Moscova."Dupa o analiza suplimentara", acest slogan din interiorul gulerului tricoului ucrainean este "in mod clar de natura politica" si, prin urmare "ar trebui sa fie retras, in vederea meciurilor din competitia UEFA", a precizat forul fotbalistic continental.In schimb, UEFA a validat harta Ucrainei ce figureaza pe tricou si include Crimeea, pe care Rusia a anexat-o in 2014, reamintind ca aceasta corespunde granitelor recunoscute la nivel national ale tarii.De asemenea, UEFA a respins protestul rus vizand sloganul "Glorie Ucrainei", aprobat de forul european din 2018 si care "poate fi considerat drept o fraza generica si apolitica".Federatia rusa de fotbal anuntase, marti seara, ca a adresat o scrisoare Uniunii Europene de Fotbal (UEFA) pentru a denunta noul tricou al selectionatei ucrainene pentru turneul final al EURO 2020, pe care figureaza Crimeea anexata si sloganuri patriotice.Tricourile prezinta forma Ucrainei si includ Crimeea, anexata de Rusia in 2014, precum si regiunile Donetk si Lugansk, controlate de separatistii pro-rusi.De asemenea, pe tricouri mai figureaza sloganurile "Glorie Ucrainei! Glorie Eroilor!", facand referire la un cantec patriotic devenit strigat mobilizator pentru manifestantii care l-au inlaturat pe fostul aliat al Kremlinului, Viktor Ianukovici , dupa o miscare populara in 2014.Serviciul de presa al Federatiei ruse de fotbal a declarat pentru AFP ca "chiar si cu modificarile facute, echipamentul selectionatei Ucrainei ramane politizat si creeaza un precedent periculos", fara a indica ce masuri doreste sa ia in acest caz.Presedintia ucraineana a avertizat, la randul ei, UEFA impotriva deciziilor luate sub "influenta politica"."Ucraina respecta" deciziile UEFA "care trebuie luate fara nicio influenta politica si interefenta" a precizat presedintia intr-un comunicat, subliniind ca sloganurile contestate sunt "gravate in sufletul fiecarui ucrainean, ne unesc" si "ne ajuta" sa "aparam Ucraina noastra",Joi, un reprezentant al producatorului echipamentului ucrainean, grupul spaniol Joma, a declarat pentru AFP ca 1.500 de tricouri au fost vandute online in doua zile.Reprezentativa Ucrainei va debuta in Grupa C de la EURO 2020 pe 13 iunie, la Amsterdam, contra Olandei. Vor urma apoi meciurile cu Macedonia de Nord (17 iunie) si Austria (21 iunie), ambele la Bucuresti.