UEFA a analizat arbitrajul video de la Euro 2020. Cât de "corect" a fost penalty-ul din meciul Anglia - Danemarca

Şeful Comisiei de arbitri UEFA , italianul Roberto Rosetti, a mărturisit că ''nu a primit niciodată atâtea felicitări'' pentru prestaţia arbitrilor la un turneu final EURO şi a responsabililor sistemului VAR, care a fost coordonat de la Nyon de spaniolul Carlos Velasco la toate cele 51 de partide.EURO 2020, care s-a încheiat cu succesul Italiei, după victoria la lovituri de departajare contra Angliei, a înregistrat cu 176 mai puţine faulturi ca la ediţia 2016 din Franţa, mai multe minute de joc efectiv (2 minute şi 21 secunde în plus), cu 31 de cartonaşe galbene mai puţine, dar cu 3 cartonaşe roşii în plus (6-3 faţă de EURO 2016 ) şi cu 5 lovituri de pedeapsă în plus (17-12). Şase din aceste penalty-uri au fost acordate după consultarea tehnologiei VAR, care însă nu a fost utilizată la ediţia 2016, câştigată de Portugalia.VAR a analizat 276 de situaţii, în medie circa cinci în fiecare partidă, cu o corecţie la fiecare 2,83 partide.În cele 51 de meciuri, VAR a intervenit de 18 ori şi niciuna din decizii nu a fost discutabilă. În luarea deciziilor, VAR a avut nevoie în medie de 100 secunde şi a fost corectată o singură decizie începând cu sferturile de finală.Rosetti a analizat cu transparenţă cea mai controversată fază de la EURO 2020, când arbitrul olandez Danny Makkelie a acordat penalty la intervenţia asupra lui Raheem Sterling în prelungirile semifinalei Anglia - Danemarca. După părerea italianului, VAR nu trebuia să intervină, pentru că a existat un contact între jucători şi lovitura de pedeapsă este corectă."Nu a fost un scandal, este ceva de care putem vorbi. Nu avem secrete. Makkelie l-a văzut pe nr. 5 (Joakim Maehle) că nu a lovit balonul, a văzut un contact clar între picioare. Putem dezbate, dar asta e ceea ce a văzut. Putem vorbi de definiţia contactului. Noi vrem ca arbitrii să fie în centru şi VAR să fie foarte atent. Vorbim de un sport în care există multe nuanţe de gri, nu doar de alb şi negru. Sunt multe situaţii limită. VAR nu este perfect, este clar acest lucru. Niciodată nu vom anula dezbaterea. Dacă vom începe să controlăm cu VAR tot tipul de situaţii vom crea o mare confuzie. Un penalty poate schimba rezultatul unei partide. Eu nu vreau penalty-uri uşoare. În această situaţie a fost o acţiune clară a apărătorului, un contact clar între genunchi şi genunchi", a spus oficialul UEFA.Oficialul italian a lăudat prestaţia din finala Italia-Anglia a olandezului Bjorn Kuipers, pe care l-a descris ca ''o persoană cu mari valori umane şi o carieră strălucitoare''.