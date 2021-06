EURO 2020: UEFA a luat decizia in cazul finalei. Unde se va juca ultima partida de la turneul final

Regatul Unit a inregistrat un numar record de 10.633 de noi cazuri de coronavirus si cinci decese in cursul zilei de luni, ajungand la un total de 4,63 milioane de cazuri confirmate si 127.976 de decese in total, conform unui bilant al Reuters.UEFA anuntase vineri ca are un plan de urgenta pentru mutarea finalei de pe Wembley, in cazul in care Marea Britanie nu va fi de acord sa faca o exceptie de la regulile privind carantina pentru fanii veniti din strainatate."UEFA, Federatia engleza de fotbal si autoritatile din Anglia lucreaza impreuna cu succes pentru gazduirea semifinalelor si finalei EURO 2020 pe Wembley si nu exista planuri pentru schimbarea locului de disputare a acestor jocuri", a precizat un purtator de cuvant al UEFA intr-un comunicat difuzat marti.Celebra arena londoneza urmeaza sa gazduiasca semifinalele Campionatului European de fotbal pe 6 si 7 iulie, iar apoi finala competitiei, pe 11 iulie.Premierul italian Mario Draghi a declarat luni ca este in favoarea gazduirii finalei la Roma, mai degraba decat intr-o tara in care "numarul infectarilor creste rapid".Ziarul Times a anuntat vineri ca Budapesta era locul alternativ avut in vedere pentru gazduirea semifinalelor si finalei EURO 2020 in cazul in care Wembley nu ar fi fost in masura sa accepte suporteri straini.