Celula de urgenta la UEFA dupa criza cardiaca suferita de danezul Eriksen. Cand se va relua meciul Danemarca - Finlanda UPDATE

A avut loc o sedinta de urgenta cu reprezentantii celor doua echipe si arbitrii, iar UEFA va comunica mai multe informatii la ora 20.45.Jucatorul danez Christian Eriksen a cazut pe teren si a avut nevoie de minute in sir de resuscitare, sambata, la meciul cu Finlanda, de la Euro-2020.Eriksen s-a prabusit in minutul 43, fara sa fi fost lovit de un adversar, pe partea stanga a terenului.Jucatorii danezi au facut un zid in jurul medicilor, pentru a-si proteja coechipierul, asupra caruia se intervenea cu defribilatorul, iar unii se rugau.Pe teren a intrat si sotia jucatorului.Dupa minute bune, arbitrul englez Anthony Taylor a trimis jucatorii finlandezi la cabine.Meciul a fost suspendat de UEFA.