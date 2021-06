Cu ce mancaruri sunt ademeniti suporterii straini la meciurile de la EURO, organizate pe Arena Nationala

Patru meciuri se vor juca pe Arena Nationala.Suporterii care vor veni la Bucuresti au parte de sfaturi din partea UEFA in ceea ce priveste bucataria romaneasca."Romanii au o slabiciune pentru produsele moi, proaspat copate si nu exista lipsa de brutarii in jur. Bucurati-va de niste covrigi sau o Dobrogeana (placinta cu branza), cel putin data pe zi", scriu cei de la UEFA Tot in ghidul special facut pentru suporteri , UEFA nu a uitat nici de sarmale."Rulouri gustoase de varza cu carne de porc, fierte lent intr-o oala de lut servita cu mamaliga", scrie forul continental de fotbal.Trei meciuri din grupa si o un joc din optimile de finala se vor desfasura la Bucuresti, pe Arena Nationala