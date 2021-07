"Specialistul" Unai Simon, eroul Spaniei in meciul cu Elvetia. Ce i-a spus selectionerul Luis Enrique inainte de penalty-uri

''Am fost calm in timpul loviturilor de departajare pentru ca nu mai depindea de mine. Odata ce jucatorii au decis cine va trage, trebuia doar sa astept si sa accept ceea ce urma sa se intample. Inainte de un meci, nu planifici niciodata o serie de lovituri de departajare. Am facut ultimele doua modificari (intrarile lui Thiago Alcantara si Rodri) pentru a avea mai multi oameni capabili sa execute aceste lovituri. La finalul meciului, aveam 8 sau 9 jucatori capabili sa traga. I-am lasat sa aleaga ei cine urma sa suteze si ordinea'', a spus selectionerul.El a mentionat ca le-a transmis jucatorilor ca indiferent de rezultat echipa este deja una ''grozava''.''Am incercat sa le spun ca indiferent de ce se intampla la lovituri, aceasta echipa este deja grozava. Le-am spus sa se relaxeze, sa se gandeasca la ceea ce le-a spus psihologul nationalei sa faca intr-o astfel de situatie (...) Nu a inceput bine (cu mingea trasa de Sergio Busquets lovind bara), dar jucatorii au reusit sa intoarca lucrurile. Totul este bine cand se termina cu bine'', a mai spus Enrique, adaugand insa ca Elvetia este o echipa cu un joc foarte bun.La randul sau, portarul Unai Simon a afirmat ca Spania trebuie sa castige acest campionat european.'''Fotbalul a fost corect, am meritat sa ne calificam. Trebuie sa uitam rapid de greselile noastre, dar sa ne si concentram pentru partida din semifinale unde va fi extrem de greu. Trebuie sa castigam acest turneu'', a spus Unai Simon.In penultimul act, Spania va juca impotriva Italiei, marti, la Londra. Pentru Squadra Azzurra poate fi o revansa dupa finala pierduta la scor (0-4) in 2012.