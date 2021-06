Suporterii Ungariei sunt anchetati de UEFA dupa sunetele de maimuta auzite din tribune

Forul european a desemnat "un inspector de etica si disciplina" pentru a investiga "potentiale incidente discriminatorii pe Puskas Arena din Budapesta" in timpul acestor doua intalniri din Grupa F a Euro-2020, se arata intr-un comunicat.Contactat de AFP, un purtator de cuvant al UEFA a confirmat ca investigatiile referitoare la Ungaria-Portugalia sunt legate de un banner homofob denuntat de reteaua antidiscriminare FARE si prezentat, miercuri, de site-ul The Athletic.In ceea ce priveste meciul Ungaria-Franta, de sambata, mai multe persoane au auzit strigate de maimuta in sectorul ocupat de ultrasii maghiari. Totusi, zgomotul celor 56.000 de spectatori de pe Puskas Arena a facut ca aceste scandari rasiste sa nu fie predominante.Incidentele vin intr-un moment in care UEFA intentioneaza sa mute la Budapesta semifinalele si finala programate la Londra, in cazul in care guvernul britanic nu va acorda scutiri de carantina pentru suporteri si pentru invitatii forului european care vor asista la fazele finale.Ungaria a adoptat, marti, un text care interzice "promovarea" homosexualitatii in randul minorilor, cauzand ingrijorarea aparatorilor drepturilor LGBT, in timp ce guvernul lui Viktor Orban creste restrictiile cu privire la aceste comunitati.Orasul Munchen si-a anuntat, duminica, intentia de a cere UEFA permisiunea de a ilumina stadionul in culorile curcubeului, simbolul comunitatii LGBT, pentru a protesta impotriva acestei legi, la meciul Germania-Ungaria, care va avea loc miercuri, scrie news.ro