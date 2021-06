Ce fotbalisti de la EURO s-au vaccinat impotriva COVID 19 si care sunt nationalele neimunizate

Gazzetta dello Sport a facut o trecere in revista a situatiei vaccinarii in randul catorva reprezentative participante la turneul final.Nationala Angliei nu s-a vaccinat. In martie, selectionerul Gareth Southgate a afirmat ca, fara a afecta planurile guvernului, vaccinarea fotbalistilor este de dorit, nu pentru a le acorda un privilegiu acestora, ci pentru ca sunt mai expusi riscurilor de infectare in deplasarile pe care le vor avea de facut in cadrul competitiei.Apelul sau a ramas fara urmari. In Marea Britanie, procedura a prevazut mai intai vaccinarea lucratorilor din domeniul sanatatii si apoi vaccinarea pe grupe de varsta, indiferent de categorii. Fotbalistii au refuzat sa primeasca vaccinul pentru ca nu vor sa sara randul si sa para privilegiati.Ei s-au simtit in siguranta in sistemul "bulei" organizate de Premier League si de federatia engleza. Jucatorii nu vor sa ocoleasca categoriile mai expuse virusului, cum ar fi profesorii si fortele de politie.La echipa nationala a Belgiei, prin decizia guvernului, au fost vaccinati toti jucatorii si staff-ul, cu Johnson&Johnson, astfel incat sa ii supuna pe toti unei singure doze, intre 31 mai si 2 iunie. "Suntem recunoscatori statului si ministrului Sanatatii, vaccinul este important pentru noi. Speram sa putem face o impresie buna la Campionatului European datorita acestui ajutor", a aratat federatia belgiana.In ultimele saptamani, Comitetul Olimpic Elvetian a facut cunoscut faptul ca sportivii pot primi vaccinul. Acest lucru se datoreaza faptului ca vaccinul este la liber in diferite cantoane. Selectionerul Vladimir Petkovic a primit ambele doze. "Nu este complet lipsit de pericol sa fii vaccinat aproape de Campionatul European, pentru ca exista si efecte adverse, dar efectele pozitive prevaleaza.Problema este ca jucatorii nostri joaca in toata Europa, asa ca a fost complicat sa-i vaccinam inainte, din cauza faptului ca gruparile de care apartineau nu doreau sa riste si sa-si piarda jucatorii din cauza efectelor adverse", a spus antrenorul.Din acest motiv, jucatorii echipei nationale elvetiene care au sosit in cantonament si au vrut sa primeasca prima doza de vaccin au putut sa o faca, dar nimeni nu a fost fortat. A doua doza, pentru oricine doreste, va fi facuta doar la sfarsitul turneului.La echipa nationala poloneza toata lumea s-a vaccinat.In ceea ce-i proveste pe jucatorii echipei nationale olandeze, unii au refuzat vaccinul.Medicul echipei nationale a Austriei, Michael Fiedler, pe de alta parte, si-a sfatuit jucatorii sa nu se vaccineze aproape de Campionatul European pentru a nu rata un antrenament important din cauza efectelor secundare. Cu toate acestea, unii jucatori austrieci fusesera vaccinati inainte de a pleca in cantonament, in acord cu cluburile lor.Vaccinarea nu este obligatorie pentru jucatorii campioanei mondiale Franta. Selectionerul Didier Deschamps nu a impus-o, ci doar a recomandat-o. Majoritatea persoanelor din staff a fost deja vaccinata si, de asemenea, unii jucatori au primit vaccinul, inclusiv vedeta Kylian Mbappe. Deschamps, insa, a avertizat: "Cine este pozitiv, se intoarce acasa!"Faptul ca jucatorul spaniol Sergio Busquets a fost testat pozitiv cu Covid-19 a creat o adevarata polemica in Spania, unde fotbalistii care vor participa la Euro-2020 nu au fost inca vaccinati.Potrivit As, federatia spaniola cere de doua luni vaccinarea jucatorilor, insa Ministerul Sanatatii a refuzat.Presedintele forului spaniol spera ca jucatorii sa fie vaccinati cu Johnson&Johnson inainte de Euro-2020, deoarece acesta necesita doar o singura doza.