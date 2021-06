Vesti bune pentru participantii la EURO 2020. Ce facilitatii li se pregatesc suporterilor in Bucuresti

Ministerul Transporturilor a lansat in dezbatere publica un proiect de Ordonanta de Urgenta pentru acordarea unor gratuitati anumitor categorii de participanti la Campionatul EURO 2020 si asteapta propuneri pana pe 9 iunie."Scopul prezentului act normativ il reprezezinta crearea cadrului legal pentru acordarea gratuitatii pentru transportul public local (transport public cu metroul si pe linia de cale ferata Bucuresti-Otopeni), astfel cum a fost solicitat de catre Ministerul Tineretului si Sportului.- categoriile de persoane care beneficiaza de transport public local gratuit,- perioada pentru care se acorda gratuitatea,- documentele in baza carora se va face eliberarea titlurilor de calatorie, de catre operatorii de transport feroviar de calatori, respectiv de operatorul de transport cu metroulmodalitatea de de contare a gratuitatilor acordate", transmite Ministerul Transporturilor.Aceste beneficii au menirea de a facilita procesul organizatoric."Necesitatea aprobarii in regim de urgenta a prezentului proiect de act normativ este data de faptul ca lipsa acordarii acestor gratuitati la transportul cu metroul, precum si pe linia de cale ferata Bucuresti-Otopeni, pentru personalul acreditat UEFA - voluntari si mass-media, pentru toata perioada desfasurarii turneului UEFA EURO 2020, ar crea dificultati in desfasurarea si in participarea personalului in mod activ la organizarea acestui eveniment de importanta europeana, precum si de faptul ca este necesara asigurarea unui transport facil, rapid, ecologic si pentru evitarea unor ambuteiaje pe reteaua rutiera, care ar face imposibila participarea la evenimente a detinatorilor de bilete la meciurile campionatului UEFA EURO 2020", mai transmite institutia.Fiecare persoana care intra pe stadion trebuie sa detina un bilet UEFA valabil, cu loc atribuit, indiferent de varsta. Copiii nu pot fi tinuti in brate si trebuie sa detina propriul bilet.Din punct de vedere epidemiologic, se aplica legislatia in vigoare:*Copiii pana la 3 ani inclusiv nu trebuie testati anti-COVID 19 si au acces pe stadion fara bratara, dupa controlul certificatului de nastere la intrarea in stadion;*Copiii intre 3 ani si 16 ani inclusiv trebuie sa se inscrie intr-una dintre categoriile B, C sau D descrise mai sus si urmeaza procedurile aferente;*Copiii peste 16 ani trebuie sa se inscrie intr-una dintre categoriile A, B, C sau D descrise mai sus si urmeaza procedurile aferente.Programul meciurilor gazduite de Arena Nationala:Grupa CDuminica, 13 iunie 2021, ora 19:00Austria - Macedonia de NordJoi, 17 iunie 2021, ora 16:00Ucraina - Macedonia de NordLuni, 21 iunie 2021, ora 19:00Ucraina - AustriaOptime de finalaLuni, 28 iunie 2021, ora 22:001F - 3A/B/C