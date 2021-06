Povestea eroului Germaniei de la EURO 2020: cum a fost descoperit de olandezi dupa un meci in care a jucat rupt de beat. Detalii incredibile

Nemtii au descoperit ca fotbalistul are un picior mai lung decat celalalt.Nascut dintr-o mama din Germania si un tata olandez, Gosens nu a jucat niciodata la juniori , a facut pasul direct la amatori si apoi la profesionism.Visul lui nu a fost sa ajunga fotbalist, ci politist, scrie cotidianul Bild, citat de gsp Robin Gosens a ajuns in fotbalul mare la Vitesse Arnhem.Olandezii l-au descoperit dupa un meci jucat la amatori rupt de beat."Am fost dintre aceia care considera ca joaca chiar mai bine dupa cateva pahare de alcool. Asa ca inaintea unui meci de amatori n-am avut nicio problema sa merg la o petrecere.Am venit rupt de acolo, dar chiar si asa am facut un meci bun si am dat si gol.La final, nu stiam cum sa fac mai repede un dus si sa ajung in pat, cand pe umar ma bate cineva si-mi vorbeste intr-o germana aproximativa:Vrei sa mergi cu noi la Arnhem, sa dai niste probe de joc?. Mi-am dat acordul privind in jos, pentru ca scouterul lui Vitesse sa nu simta mirosul de alcool", a povestit Gosens in Bild.Acum joaca la Atalanta, unde este unul dintre cei mai importanti jucatori ai italienilor.In partida cu Portugalia lui Ronaldo , fotbalistul a dat un gol, doua pase de gol si a fost declarat jucatorul meciului.