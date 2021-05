Peste 1.200 de voluntari, implicati in organizarea Campionatului European de Fotbal - UEFA 2020. Anuntul Primariei Capitalei

Meciurile care se vor juca pe stadionul Arena Natioanala

Austria - Macedonia de Nord, pe 13 iunie;

Ucraina - Macedonia de Nord, pe 17 iunie;

Ucraina si Austria, pe 21 iunie;

Un meci din optimile de finala, pe 28 iunie.

Voluntarii vor informa, asista si oferi servicii de orientare turistilor care vor participa la eveniment, dar vor participa si la programe de instruire, una dintre conditiile obligatorii fiind sa vorbeasca limba engleza la nivel conversational."Primaria Municipiului Bucuresti, prin PROEDUS si Centrul pentru Tineret al Municipiului Bucuresti, finalizeaza, zilele acestea, procesul de selectie a peste 1200 de voluntari implicati in organizarea, la Bucuresti, a Campionatului European de Fotbal - UEFA 2020.In perioada 11-28 iunie, acestia vor informa, asista si oferi servicii de orientare in Bucuresti pentru turistii participanti la campionat . Ei se alatura altor 850 de voluntari care asigura asistenta publicului si personalului de organizare al UEFA in perimetrul Arenei Nationale.In acest sens, in intervalul 26 mai -7 iunie, voluntarii participa la programe de instruire cu formatorii Centrului de Tineret al Municipiului Bucuresti si PROEDUS, care, la randul lor, au fost instruiti de Volkswagen Mobility Makers. Una din conditiile obligatorii pentru selectie este cunoasterea limbii engleze, la nivel conversational", anunta Primaria Municipiului Bucuresti pe Facebook Voluntarii vor beneficia de training de specialitate, vor primi certificat de voluntariat emis de UEFA, dar si un echipament care va consta in hanorac, rucsac, sapca si tricrou cu insemnele UEFA Euro 2020 Primii 600 de voluntari sunt selectati prin programul PROEDUS, din peste 100 de licee din Bucuresti. In plus, Centrul pentru Tineret al Municipiului Bucuresti recruteaza 635 de voluntari.