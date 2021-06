Portarul care si-a dat autogol la Euro 2020, aparat de sotia fotomodel: "Sunt mandra de el" FOTO

Marina Luczenko, fotomodel in Polonia, a postat pe pagina sa de Instagram, care este foarte urmarita, o fotografie in care apare alaturi de fiul sau, insotita de un lung mesaj: "Sunt mandra de echipa noastra. Au luptat si au dat totul. Emotiile au fost uriase! Sunt mandra de iubitul meu sot @wojciech.szczesny1 Pentru noi este mereu un invingator, orice se intampla pe teren. Stiu cat de mult munceste si cat costa. Sunt mandra ca incerci intotdeauna sa reprezinti cu mandrie tara noastra. Nu inteleg cine scrie aceste lucruri oribile."Luni, Slovacia a deschis scorul cu o doza de sansa, cand Robert Mak a reusit o incursiune in flancul stang, a sutat din unghi, mingea a lovit bara si apoi a ricosat din Szczesny in poarta.In urmatorul meci din grupa, Polonia va juca impotriva Spaniei, pe 19 iunie.