FCSB, test dificil pe terenul lui Hoffenheim

FCSB este marea surpriză a acestui sezon din Europa League. Roș-albaștrii au șanse reale pentru calificarea în faza următoare a competiției, iar meciul cu Hoffenheim, programat joi de la ora 19:45, reprezintă un prilej de a-și asigura calificarea în baraj. Desigur, FCSB încă mai este în cursa pentru calificarea directă în optimile de finală.

Parcursul FCSB din acest sezon din Europa League a întrecut așteptările specialiștilor. Campioana României este în acest moment pe locul 10 în Europa League, cu 10 puncte. Roș-albaștrii sunt la egalitate cu ocupantele locurilor 6-9, dar au un golaveraj mai slab. FCSB le-a învins pe RFS, PAOK și Midtjylland și a remizat cu Olympiakos, singura înfrângere fiind suferită contra celor de la Rangers, când echipa a menajat mai mulți titulari.

Potrivit formatului din acest sezon de Europa League, ocupantele locurilor 1-8 din faza ligii se califică direct în optimi. Echipele clasate pe locurile 9-24 vor disputa meciuri de baraj pentru calificarea în optimi, iar celelalte sunt eliminate. FCSB are un punctaj bun și are șanse de peste 90% să fie în baraj, dar speră să meargă direct în optimi.

Pentru a reuși acest lucru, are nevoie de un rezultat bun contra lui Hoffenheim. Nemții nu sunt în formă, nu au mai câștigat de patru meciuri, ba chiar au suferit trei înfrângeri în acest interval. Nici în Europa League nu o duc mai bine și sunt pe locul 25, cu 5 puncte acumulate în 5 etape. Au și un golaveraj negativ, cu 8 goluri încasate, deci FCSB are șanse să marcheze, chiar dacă nu va putea conta pe golgheterul Daniel Bîrligea, suspendat.

Experiența este însă de partea nemților, acesta fiind și motivul pentru care operatorul de pariuri sportive Unibet îi oferă șanse mai bune la victorie. Astfel, nemții au cota 1.45 să câștige, egalul are cota 4.90, în timp ce succesul celor de la FCSB are cota 7.00.

Borussia Dortmund - FC Barcelona, spectacol în Champions League

Până să ajungem la meciul lui FCSB, miercuri de la ora 22:00 putem urmări un alt meci de top între Borussia Dortmund și FC Barcelona. Cele două echipe se întâlnesc în faza ligii din Champions League și ambele sunt într-o formă bună. În clasamentul din Champions League împart locurile 3 și 4, având 12 puncte acumulate în primele 5 etape. Așadar, va fi un duel de care pe care, în care nemții mizează pe sprijinul fanilor.

În istoria confruntărilor directe, FC Barcelona are 2 victorii, iar alte două meciuri s-au terminat la egalitate. Pericolul numărul unu pentru poarta lui Dortmund se anunță Robert Lewandowski, care a dat 27 de goluri în 26 de meciuri pentru Bayern München în poarta echipei pentru care a jucat între 2010 și 2014. În privința cotelor la pariuri, FC Barcelona are un ușor avantaj: 2.14 este cota la victorie, 3.05 pentru Dortmund și 4.10 pentru egal.

Rangers - Tottenham: Doar Radu Drăgușin va fi pe teren

Rangers - Tottenham ar fi trebuit să fie duelul românilor din Europa League, însă Ianis Hagi nu va putea juca în confruntarea de joi, de la ora 22:00. Jucătorul revenit pe teren nu este pe lista UEFA, astfel că îl vom putea vedea doar pe Radu Drăgușin, care are șanse bune să fie titular.

Echipele au avut o evoluție bună în Europa League și sunt pe locurile 8-9, ambele cu câte 10 puncte. Tottenham are nevoie de un succes prin care să își revină moral după înfrângerea cu Chelsea, în timp ce Rangers este o echipă imprevizibilă. La pariuri, Tottenham are 1.97 să câștige, egalul are cota 3.95, iar succesul gazdelor are 3.60.

