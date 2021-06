Un international roman a semnat cu FCSB. Primul sfat primit de la Gigi Becali: "Da, ba, cu capul in minge!"

"Pe Cretu nu poti sa-l scoti din echipa, pentru ca e fundas central. Imi place comportamentul lui. A vorbit cu mine si n-a avut nicio emotie, nimic. Mi-a zis "Vreau sa facem treaba ca lumea. Vreau 3 ani de contract si 3 campionate". Mie imi trebuie unul care sa dea cu capul. Nu am nevoie sa fii extraordinar, sa fii Sergio Ramos, dar da, ba, cu capul in minge. Am vrut sa-l iau pe Burca si nu au vrut altii. Acum il vreau pe Seroni", a spus Gigi Becali."Simteam ca e momentul sa ajung la Steaua . Mi-am dorit foarte mult. Gigi Becali e un om bun, ne vom intelege foarte bine. M-a convins repede, nu am fost reticent. Din Romania m-a cautat CFR, dar am ales acest drum. CFR mi-a facut oferta dupa FCSB , dar deja i-am promis lui Becali. Cuvantul e mai important decat banii. Cu Dinu Todoran nu am apucat sa vorbesc", a declarat Cretu.