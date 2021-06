Primele impresii ale noului antrenor de la FCSB. Ce spune omul angajat de Becali sa stea pe banca tehnica

Todoran a precizat ca obiectivele FCSB sunt intrarea in Conference League, titlul in Romania si castigarea Cupei Romaniei."Am fost placut surprins de propunerea domnului Becali. Ii multumesc pentru ca m-a angajat la cel mai iubit si galonat club din Romania. Este o mare provocare, dar in meseria de antrenor la orice echipa te duci este o provocare. Tinand cont de traditia Stelei, e cea mai mare provocare ca antrenor. Sunt la inceput de cariera, dar sunt pregatit din toate punctele de vedere.La Steaua trebuie sa se faca performanta. Obiectivele sunt intrarea in Conference League, castigarea campionatului si a Cupei. Impreuna cu colaboratorii mei trebuie sa demeonstram ca suntem capabili de performanta. Jucatorii trebuie sa inteleaga, cand au venit pe poarta stadionului la Steaua ca aici se cere performanta. Domnul Becali este patronul echipei. Noi o sa facem in asa fel incat sa-l multumim pe dansul", a spus Todoran.Antrenorul a vorbit si despre calitatile sale si despre sistemul de joc pe care il prefera: "Sunt o persoana sincera, ca antrenor sunt bine organizat. Imi place sistemul 1-4-3-3, dar in dinamica jocului se poate schimba sistemul".Dinu Todoran a declarat ca a discutat cu suporterii si i-a asigurat pe acestia ca echihpa va face totul pentru a-si atinge obiectivele, iar acestia, la randul lor, l-au asigurat ca vor fi alaturi de echipa."In sezonul trecut a contat foarte mult absenta suporterilor, a fost un factor important pentru pierderea campionatului. Jucatorii isi doresc foarte mult. La FCSB sunt jucatori de calitate", a mai afirmat tehnicianul.Todoran a laudat conditiile de la FCSB, precum si lotul pe care il are la dispozitiie: "E ceva, zici ca suntem pe Marte. Avem toate conditiile, de la vitaminizare, nutritie, refacere, odihna, terenuri de antrenament. Orice antrenor si-ar dori sa aiba asemenea conditii si sa aiba jucatorii pe care ii avem noi. Avem un lot foarte bun. Orice jucator care vine la Steaua este de valoare. Daca se mai fac transferuri, ii asteptam. Tanase a avut un sezon foarte bun. Daca ar pleca ar fi o pierdere pentru noi, dar acel jucator care va veni in locul lui trebuie sa inteleaga ca vine la Steaua si trebuie sa il depaseasca pe Tanase".