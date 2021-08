Schimbare importantă la FCSB imediat după venirea lui Edi Iordănescu ca antrenor

"În primul rând, lucrurile din trecut sunt clare şi au fost momente nu tocmai fericite între noi. Cred că la momentul respectiv au vorbit mai mult orgoliile pentru noi, consider şi am considerat tot timpul că MM este un profesionist şi ştiu că aceeaşi părere a avut şi el tot timpul în ceea ce mă priveşte. Poate ceea ce nu ştiţi este că de atunci a avut el, personal, vreo două tentative ca să mă aducă la masa discuţiilor şi relaţia noastră de atunci a mai parcurs nişte etape.În ultima perioadă, am răcit un pic comunicarea pentru că am fost la CFR şi era normal. Înainte de asta, char am avut întâlniri, am stat faţă în faţă, chiar am vorbit la cafele, am vorbit despre posibilitatea ca eu să mă întorc aici. Asta a făcut ca lucrurile să fie mult mai uşoare acum, pentru că a avut un rol decisiv în ceea ce însemană comunicarea din ultima perioadă dintre mine şi cei din club şi nu în ultmul rând chirar dintre mine şi patron.Suntem oameni care iubim acest sport, suntem, consider eu, oameni suficienţi de maturi care să înţelegem că doar împreună lucrând putem face lucruri bune pentru club. Una dintre primle solicitări pe care le-am avut la adresa lui a fost ca să vină din nou pe bancă şi să stea alături de mine.Eu cred că e nevoie pentru echipă, pentru opinia publică, pentru toată lumea, pentru mine şi mi-a spus fără ezitare că dacă eu solicit acest lucru, chiar dacă nu mai dorea, este dispus să vină înapoi pe bancă. Ba mai mult, îmi spun oamenii din jur, care au fost alături de el în ultima perioadă, au spus că, începând de ieri, MM este din nou prezent trup şi suflet aici şi activ", a declarat Iordănescu. FCSB a anunţat, miercuri, că noul antrenor al echipei bucureştene este Edward Iordănescu . Tehnicianul în vârstă de 43 de ani preia echipa după şapte meciuri oficiale în care roş-albaştrii au fost pregătiţi de Dinu Todoran.