Capitanul Florin Tanase, mesaj catre patronul Becali: "Daca nu, tot locul 2...". Ce spune despre noul antrenor de la FCSB

"Am considerat ca meciurile sunt cel mai bun antrenament, urmeaza doua meciuri la echipa nationala si am considerat ca este prea lunga perioada de pauza", a declarat Tanase, care a insistat sa joace in acest meci fara miza."(n.r. - cum este finalul sezonului?) Dezamagitor, am fost mult timp pe primul loc in acest sezon, din pacate si accidentarile si-au spus cuvantul pe acest final de sezon. De fapt, ca in fiecare an, asa s-a intamplat la noi, in play-off ramanem fara o banca puternica.Trebuie sa se schimbe ceva din sezonul urmator pentru ca daca se va continua asa tot locul 2...(n.r. - daca a venit timpul sa plece in strainatate) Cred ca da. Am aici cinci ani la Steaua , am facut anul acesta un sezon bun si cred ca este momentul pentru un transfer. Dar vom vedea. Eu mai am un an si jumatate de contract.(n.r. -despre viitorul antrenor, Dinu Todoran) Am citit si eu in presa ca este un nou antrenor, este alegerea conducerii si nu pot sa o comentez acum", a mai spus Tanase, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.Au marcat: Gidea '14, Rondon '66.Clasament: 1. CFR Cluj - 54 de puncte (campioana), 2. FCSB - 45, 3. Universitatea Craiova - 40, 4. Sepsi - 37, 5. Academica Clinceni - 32, 6. FC Botosani - 31.Ultimele doua meciuri ale sezonului, CS Universitatea Craiova - Academica Clinceni si Sepsi Sfantu Gheorghe - FC Botosani, vor avea loc miercuri, de la ora 18.30, respectiv joi, de la 17.30.