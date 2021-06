Gigi Becali nu se teme de CFR-ul lui Sumudica: "Sunt echipe care au un geniu, cum era Maradona, iar noi avem cinci. N-ai cum sa-i opresti"

"Sumudica e un antrenor experimentat. Dar eu spun ca Morutan, Olaru, Tanase, Coman si Tavi Popescu... astia sunt jucatori care nu pot fi opriti. Trece un an, ei au experienta in plus. Sunt echipe care au un geniu, cum era Maradona , care castiga campionate... iar noi avem cinci. N-ai cum sa-i opresti.Si Sumudica se bucura ca merge la CFR, e echipa campioana, are multe sanse... dar de ce sa dau eu 600.000 cu taxe si sa nu dau 60.000 cu taxe? O sa zica unii ca de atat face (n.r. - antrenorul). Dar Domnu' face, nu fac ei. O sa vedem ce fac ei anul asta (n.r. - cei de la CFR Cluj), cand o sa ne intarim noi si mai tare.Pentru mine conteaza mai mult lotul de jucatori decat antrenorul. Dar in lume s-a demonstrat ca antrenorul conteaza si el, chiar in proportie mare, si a demonstrat Chelsea acuma. Dar aici vorbim de Romania, nu sunt jucatori de mare, mare valoare. In Romania cred ca antrenorul conteaza 60%, dar la mine e altfel. Nu e asa, la mine e totul dar", a precizat finantatorul.