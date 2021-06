Ce super afacere de 1 milion de euro face Ilie Dumitrescu in locul unei pepiniere de duzi

Fostul fotbalist vrea sa construiasca un aparthotel, cu 6 apartamente, aproape de centrul comercial Mall Baneasa.Imobilul va fi pe un teren de aproape 900 de metri patrati, ocupat in trecut de o pepiniera de duzi, conform profit.ro Cladirea va avea 6 apartamente de tip duplex, cu 3 si 4 camere, care pot fi inchiriate in regim hotelier.Totul il va costa pe fostul fotbalist 1 milion de euro, mai scrie profit.ro Retras din fotbal si din antrenorat , Ilie Dumitrescu este colaborator permanent la Digi Sport, unde castiga o suma frumusica lunar, in jur de 5000 de euro.Tot el detine un restaurant si un centru de conferinte in centrul Bucurestiului.Aparthotel este business-ul prin care proprietarii isi inchiriaza apartamentele in regim hotelier.