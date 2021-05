Mega-scandalul dintre Sumudica si Meme Stoica: "Eu nu-mi iau niciodata un tricou in dungi". Ce va face managerul FCSB?

Astfel, in 2016, atunci cand era pe banca Astrei, Marius Sumudica l-a "taxat" pe rivalul Mihai Stoica, scotand in evidenta experienta acestuia dupa gratii."Eu, chiar daca ma imbrac pe intuneric nu-mi iau niciodata un tricou in dungi. El a avut, saracul, tricouri in dungi. Si chiar daca se poarta alb si negru, nu se poarta in dungi, sa fie atent. Eu imi doresc sa termin fotbalul si sa nu fiu in dungi. Atat doresc sa-i spun domnului Mihai Stoica.Imi pare bine ca intram intr-un astfel de razboi, mie imi place sa ma razboiesc asa, sunt pregatit sa duc razboaie cu domnul MM sau Meme sau Mimi cum i s-a spus. In ultimul timp i se spune Mimi sau Mita, nu stiu de ce", sunt vorbele lui Sumudica despre oficialul FCSB Astfel, tinand cont de certurile dese cu antrenorul Sumudica, ramane de vazut ce va face Mihai Stoica in privinta viitorului sau in structura de conducere a FCSB-ului.