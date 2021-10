Mihai Stoica nu s-a vaccinat dar îi atacă pe oamenii care conduc țara! Reacție virulentă a managerului de la FCSB despre Covid - 19

Managerul general al FCSB, Mihai Stoica, a declarat, sâmbătă seară, după meciul cu CS Mioveni, scor 3-0, că jucătorii echipei bucureştene vor face noi teste covid-19 duminică şi că speră să nu apară alte cazuri de infectare. El a menţionat că este de părere că este mai periculos un om vaccinat care nu este testat decât unul nevaccinat testat negativ.

Stoica a mai precizat că la FCSB s-au luat toate măsurile pentru evitarea propagării coronavirusului.

“Nu e un rezultat surpriză. Dar se putea întâmpla o accidentare. Am avut încredere că va ieşi bine. Mâine avem testarea jucătorilor. Să vedem, nu cumva să mai avem vreun caz, pentru că periclităm şi starea de sănătate a celorlalţi.

Sunt asimptomatici. Am citit că să se ia măsuri. Ce măsuri să se ia? Oricine vine trebuie să vadă în ce condiţii se lucrează la noi. Avem o bază ca afară, fiecare jucător în camera lui. Cu măşti toată lumea. Ne temem, nu pentru băieţi, că se negativează repede, dar avem şi noi colaboratori care au trecut de 60 de ani.

Noi la momentul ăsta avem 13 jucători şi mâine teste. Noi la 3-0 dacă am fi vrut să nu jucăm, să facem o chestie incorectă, am fi putut să îi spunem lui Radunovici să ia al patrulea cartonaş şi nu jucam cu Viitorul. Dar nu vrem să facem acest lucru. Ne-am luat absolut toate măsurile, am stat în hotel în single-uri, am stat în cantonament în single-uri. Gigi a spus nu se vaccinează el.

El niciodată n-a spus vreunui jucător: nu te vaccina. Eu cred cu convingere că este mai periculos un om vaccinat netestat decât un om nevaccinat testat negativ. Ar trebui şi cei care conduc ţara asta să bage la cap. Vaccinaţi, nevaccinaţi trebuie să ne testăm. Nu facem asta, faceo o greşeală mare şi oamenii mor.

Eu nu vreau să mă vaccinez, din alte rațiuni. Nu m-am vaccinat în viața mea. Doar când eram mic și nu puteam să fug de la școală. Când intrau asistentele cu tava și vedeam seringile, fugeam.

Nu vreau să bag această substanță în corp. Dar nu sunt împotriva vaccinării, fiecare face ce vrea.”, a spus Stoica la Digi Sport.

Formaţia FCSB a învins, sâmbătă seară, la Buzău, cu scorul de 3-0, echipa CS Mioveni, într-un meci din etapa a XII-a a Ligii 1.

Au marcat Tănase ’56 (penalti), Dumiter ’65 şi Keşeru ’69.

CS Mioveni a jucat în inferioritate numerică din minutul 45+1, când a fost eliminat Buziuc.

