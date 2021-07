Mihai Stoica, despre varianta ca FCSB sa joace in Ghencea: "Este jenant, strigator la cer"

“Îm momentul ăsta arătăm bine. Problema e că dacă intervin accidentări, ca anul trecut, forţa noastră scade exponenţial. Deja îl avem pe Olaru accidentat, nu va face deplasarea la Botoşani.Probabil numai nouă ni se întâmplă ca la un meci amical un jucător să se accidenteze în urma unui fault. Sper să nu mai avem probleme cu accidentările, să nu mai avem probleme imense, ca anul trecut, din cauza arbitrajelor. Dacă se va continua în direcţia asta, n-avem nicio şansă. Aşteptăm VAR-ul. Bănuiesc că la VAR va fi mai greu, chiar dacă sunt jucători ca Sterling care şi aşa reuşesc.Şi încă o problemă, să nu mai fim alungaţi. Să jucăm în Bucureşti, să nu mergem să jucăm la Giurgiu. Dacă înainte eram goniţi că jucau mii de copii pe cel mai mare stadion al ţării, probabil acum vom fi alungaţi că se joacă Dota 2. Am făcut la Arc să jucăm, n-am făcut la Ghencea . Este jenant, este strigător la cer să mergem în continuare cu acest nonsens. Tocmai s-a întâmplat că a pierdut un pilot lada cu scule din avion. Nu e OK, armata trebuie să facă altceva.Eu am refuzat să semnez petiţia că dacă suntem de acord să se dea foc la bani în continuare, să fie plătiţi cu mii de euro Chipirliu şi Pacionel. Vrem să jucăm în Bucureşti, suntem o echipă cu sediul în Bucureşti. Nea Talpan spunea să suntem din Berceni. Există cartier Berceni în Bucureşti. Eu îmi doresc să jucăm la Arc. Sunt foarte mari probleme cu accesul spectatorilor pe stadion. Dacă vin 2.000 de spectatori pe 8.000 de scaune e altfel, dacă vin pe 55.000 de locuri nu se vede bine”, a spus Stoica.El a menţionat că Florin Tănase, dacă va pleca de la FCSB , va pleca pe o sumă foarte mare. “Tănase nu pleacă, dacă va pleca, va pleca pe o sumă foarte mare. Contacte au fost, dar nu am primit nicio hârtie oficială. Iar el n-are niciun fel de problemă, cu cât se apropie de sfârşitul contractului cu atât şansele de a câştiga bani mai mulţi sunt mai mari”.Stoica a vorbit şi despre Deian Sorescu: “Este un jucător foarte bun şi orice fotbalist foarte bun ne interesează. Poziţia pe care joacă el este ocupată de câţiva jucători la noi şi nu mi se pare corect faţă de jucătorii noştri să discutăm despre un jucător care este sau nu posibil să ajungă”.Mihai Stoica a mai declarat că nu va jigni pe nimeni şi nu va mai recurge la “gesturi prosteşti”. “Probabil că acum voi reveni în peisajul media, dar nu cred că cu efervescenţa dinainte şi nici măcar cu efervescenţa cu care ma scris din când în când pe Facebook . Şi am glumit. Ce sesisez acum, apariţia unui personaj extrem de interesant, Adrian Mititelu Jr. Mi-aş dori să pot să glumesc şi să nu se supere nimeni. De jignit nu o să jignesc niciodată şi nici nu o să recurg la gesturi prosteşti”, a afirmat el.