Mihai Stoica revine in forta la FCSB si promite razbunare: "Asta nu se va mai intampla!"

"A fost un sezon extrem de dificil. Faptul ca n-am avut posibilitatea sa jucam meciurile importante pe Arena Nationala (dintre cele 6 cu CFR, Craiova, Sepsi am jucat doar unul in care am spulberat campioana chiar si fara Dennis Man ) a contat enorm.Asa cum au contat si Covidul (care ne-a scos din Europa), blestemul accidentarilor, Kovacs (cu CFR, Viitorul , Craiova), Popa (cu Sibiul), Calin (la Sf Gheorghe). In conditii normale, sau macar cu VAR, cred ca am fi reusit sa castigam titlul chiar si fara Man si Coman.Sigur, si noi am facut greseli. Le-am constientizat, incercam sa nu le repetam. Despre plusuri nu e cazul sa vorbim acum, desi au fost, doar daca ne gandim la aparitia lui Octavian Popescu . Dezamagirea e mare si poate fi stearsa doar daca ne vom califica in grupe si/sau vom domina categoric intrecerea intern", a scris Stoica pe Facebook."Despre activitatea mea, care a devenit un subiect foarte mediatizat, vreau sa fiu foarte clar. Nu sunt implicat deloc in politica de transferuri, nici in numirea antrenorului. Asta nu inseamna ca nu sprijin 100% staff-ul tehnic si absolut toti jucatorii care compun lotul, asa cum am facut-o mereu in cei aproape 30 ani de cariera.In rest, ma ocup doar de organizare si de monitorizarea jucatorilor din academie pe care-i consider de perspectiva. Promit insa suporterilor ca din prima zi a sezonului viitor - sau poate chiar mai devreme - voi reveni in peisajul media, mai ales ca patronul mi-a adus la cunostinta ca nu va mai discuta deloc cu presa. Mi s-a reprosat, pe buna dreptate, ca am lasat echipa fara scut. Asta nu se va mai intampla!", a adaugat el.