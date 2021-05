Reactia FRF dupa ce secundul nationalei, Nicolae Dica, a fost anuntat la FCSB: "Punct. Si atat!"

"Dica este liber sa discute cu oricine. Nu stiu daca accepta. In acest moment, stiu ca Dica este antrenor la echipa nationala . Punct. Si atat! Am vorbit cu el si e normal sa-mi ceara sfatul, ca nu numai in directia asta imi cere sfatul, dar ce pot sa va spun este ca Dica e in continuare antrenor la echipa nationala a Romaniei.Probabil ca exista aceasta oferta concreta din partea FCSB . Daca vrea sa plece, niciun om nu poate fi obligat sa ramana intr-un loc. Exista clauze de reziliere, care trebuie platite. Din ce stiu eu, el vrea sa-si duca munca mai departe, este foarte multumit de modul in care este tratat si de modul in care colaboreaza cu Mirel si cu toti ceilalti, inclusiv cu conducerea federatiei si mi se pare mult mai probabil la ora actuala, din discutiile avute cu el, sa ramana la FRF.La fel de sigur era si Sumi acolo (n.r. - la FCSB) si am vazut ca nu mai e. Eu am inteles ca Dica ramane la federatie, ce procent sa mai dai cand iti spune o astfel de propozitie?(n.r. - despre Adrian Mutu ) Si Adi are oferte, nu stiu unde se va duce, daca se va duce, dar situatia lui va fi lamurita saptamana viitoare", a declarat Stoichita, la Digi Sport.Joi, insa, Sumudica a decis sa refuze oferta de la FCSB, el mentionand ca va ramane prieten cu Gigi Becali , dar nu vor putea colabora niciodata. Dupa acest refuz, Becali s-a orientat catre Nicolae Dica , tehnician care a mai antrenat FCSB, intre mai 2017 si decembrie 2018.