Palmaresul Stelei s-a rupt in bucati! Echipa Armatei a luat "felia" ce mai mare

Asta inseamna ca formatia din Liga a doua este cea care detine cele mai importante trofee ale Stelei, Cupa Campionilor Europeni si Supercupa Europei, plus 20 de titluri de campioana a Romaniei.In schimb, Curtea de Apel Bucuresti a respins cererea CSA Steaua, care reclama si trofeele din perioada 1998-2003, cand clubul era patronat de Viorel Paunescu. Nu se stie inca exact ce se va intampla cu acele trofee (e doar un titlu de campioana la mijloc).FCSb ramane cu titlurile castigate din 2003 si pana acum. Sunt cinci titluri de campioana a Romaniei castigate sub "domnia" lui Gigi Becali Palmares CSA Steaua Bucuresti (1947-1998):* 20 de titluri de campioana in Liga 1 * 19 Cupe ale Romaniei* 3 Supercupe* 1 Cupa Campionilor Europeni* 1 Supercupa Europei