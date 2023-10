Finalul de lună le aduce microbiștilor meciuri în Cupa României

Ultima zi a lunii octombrie le rezervă microbiștilor din România nu mai puțin de 3 partide, toate în Cupa României:

Corvinul Hunedoara vs Sepsi Sf. Gheorghe – 15:00

Chindia Târgoviște vs Petrolul Ploiești – 18:00

Oțelul Galați vs FCSB – 21:00

Toate cele 3 dueluri contează pentru runda secundă a grupelor Cupei României.

Sepsi se poate concentra pe Cupa României

Sepsi are parte de rezultate modeste în prima ligă a României, ocupând locul 10 în clasament – cu doar 15 puncte acumulate. Echipa a reușit să pună capăt seriei de înfrângeri consecutive, chiar etapa trecuta. Gruparea din Sf. Gheorghe a trecut de FC Botoșani pe teren propriu, scor 5-2.

A fost o primă repriză echilibrată, în care ambele formații au punctat de 2 ori. În actul secund, Aganovic, Alimi și Ion Gheorghe au dus scorul la 5-2 și au adus 3 puncte de care alb-roșii aveau mare nevoie. În Cupa României, Sepsi a început cu o remiză pe terenul celor de la Hermannstadt, scor 1-1. Matei a deschis scorul din penalty, iar Bejan a egalat pentru sibieni.

Adversara celor de la Sepsi este Corvinul Hunedoara, o formație ce ocupă loc de play-off în Liga a 2-a. Hunedorenii au învins-o pe Chindia Târgoviște în prima rundă a grupelor Cupei României, scor 2-0. Coman (minutul 4) și Neacsa (penalty – minutul 59) au marcat.

FCSB, cu gândul la event

FCSB are obiective mărețe în acest sezon. După ratarea calificării în grupele Conference League, echipa patronată de Gigi Becali încearcă să pună mâna pe trofeul Superligii și cel al Cupei României, iar vestea bună este că bookmakerii o creditează cu prima șansă. Astfel, FCSB este una dintre echipele pe care amatorii de pariuri le ia mereu în calcul când plasează Biletul Zilei, alături de formații precum Bayern Munchen, Manchester City, Real Madrid, FC Barcelona și altele.

În cupă, roș-albaștrii au debutat cu o victorie la FC Bihor, scor 2-0. David Miculescu și Ngezana au marcat în victoria bucureștenilor. Acel succes a fost urmat însă de o victorie la limită cu FC Botoșani (scor 1-1) și două remize, cu Universitatea Cluj și FC Voluntari. La finalul duelului cu ilfovenii, antrenorul echipei a declarat:

„Pentru noi nu este un rezultat bun. Ne doream să câştigăm. Nu am făcut lucrurile aşa cum ar fi trebuit să le facem. Nu am jucat la cel mai bun nivel. Am făcut multe greşeli şi asta nu mi-a plăcut. Trebuie să găsim motivul pentru care greşim în acest mod. Trebuie să le corectăm. Nu este sfârşitul lumii, am avut o zi proastă, dar şi aşa puteam să luăm trei puncte, pe final. Nu am jucat prea bine şi am decis să schimb ceva la pauză. I-am scos pe Rotariu şi pe Lixandru.”

De partea cealaltă, Oțelul Galați a defilat în prima etapă a Cupei României, 4-1 pe terenul celor de la Zalău. Cîrjan cu o dublă și Cisse au dus scorul la 3-0 după o jumătate de oră de joc. Gazdele au redus din diferență prin Chereches, iar Latouchent a făcut 4-1 cu un sfert de oră înainte de final.

Oțelul Galați și FCSB s-au duelat deja în acest sezon, în campionat. Pe 29 iulie, bucureștenii au triumfat cu 2-0 în deplasare, grație reușitelor lui Octavian Popescu și Compagno.

