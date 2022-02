Povestea dramatică a fotbalistului român care culegea crizanteme iar acum este unul dintre golgheterii României

S-a lăsat de fotbal imediat după ce a terminat junioratul și a plecat la muncă în Olanda.

Nu a terminat-o definitiv cu sportul rege. A acceptat cu greu mai târziu propunerea unui fost antrenor care înființa o nouă echipă, iar acum este golgheterul Ligii 2.

Aceasta este povestea incredibilă de viață a atacantului Adrian Chică - Roșă (23 de ani) de la FC Buzău.

Fotbalistul are 14 goluri în acest sezon și a impresionat pe toată lumea după ce în urmă cu câtiva ani culegea flori în Olanda pentru a face rost de bani.

"După ce am terminat junioratul la Botoșani, nu m-a contactat nimeni, am stat două luni acasă degeaba. Nu am vrut să joc în liga a patra, a cincea. Singura variantă pe care am avut-o a fost să plec afară, la muncă. Nu puteam să stau acasă pe banii părinților, trebuia să fac ceva și am plecat în Olanda, la flori, prin niște prieteni. Erau crizanteme, nu lalele. Am lucrat un an și două luni acolo.

Am început să joc la o echipă din Olanda, nu era o formație cu pretenții, la nivelul ligii a cincea, a șasea din România. Am jucat doar din plăcere. După, revenind în țară în vacanță, printr-un prieten, am ajuns să joc în liga a patra, la Avântul Albești. Era vorba de două-trei luni cât stăteam acasă.

În șase-șapte meciuri am marcat 18 goluri și în acea perioadă s-a înființat și FC Botoșani II, iar antrenorul de acolo, Stoica, pe care l-am avut și la juniori, m-a sunat într-o zi. M-a chemat să joc acolo, dar pe moment nu am acceptat. Aveam și câteva kilograme în plus, nu mai jucasem de mult timp la un nivel competitiv

Dar până la urmă am acceptat. Am slăbit 15 kilograme în trei luni", a dezvăluit Adrian Chică-Roșă la televiziunea Campus TV Buzău.

Fotbalistul speră să promoveze în Liga 1, în acest sezon cu echipa sa. Cu golurile lui Chică - Roșă, FC Buzău este pe locul 5 în Liga 2, poziție care duce în play-off.

