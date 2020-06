CFR Cluj a invins Gaz Metan Medias, intr-un meci amical in care s-au inscris sapte goluri

Ziare.

Djokovici cu o dubla, Bordeianu, Deac, Vinicius si Chipciu au adus victoria echipei campioane. Pentru oaspeti a punctat in final Roberto Romeo.Sambata, CFR Cluj a invins, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (2-0), formatia AFC Hermannstadt, intr-un alt amical.Rondon '39 si Pereira '44 au marcat pentru formatia clujeana, iar Yazalde '60 a inscris pentru Sibiu.CFR va intalni FCSB in derbiul play-off-ului, duminica, de la ora 20.00, in etapa a III-a, prima dupa intreruperea cauzata de pandemia de coronavirus.Lunea viitoare, de la ora 20.00, Gaz Metan Medias va evolua, in deplasare, cu Astra Giurgiu , in aceeasi etapa.