Chiriches, titular in meciul Sassuolo - Juventus, scor 3-3. Oaspetii la al treilea meci consecutiv fara victorie

Oaspetii au condus cu 2-0, dupa golurile marcate de Danilo '6 si Higuain '12. Apoi gazdele au marcat de trei ori la rand, prin Djuricici '29, Berardi '51 si Caputo '54. Alex Sandro a adus egalitatea pentru Juventus, in minutul 64.La Sassuolo, fundasul Vlad Chiriches a fost titular si a fost schimbat, in minutul 75, cu Marlon.Intr-un alt meci, Lazio, cu fundasul Stefan Radi titular, a remizat, scor 0-0, in deplasare, cu Udinese . Radu a fost schimbat, in minutul 51, cu Bastos.In alte partide de miercuri, s-au inregsitrat rezultatele: Lecce - Fiorentina , scor 1-3 si AS Roma - Verona, scor 2-1.Desi nu a mai castigat de trei meciuri , Juve se mentine pe primul loc, cu 77 de puncte, urmata de Atalanta, 70 de puncte, Lazio, 69 de puncte, si Inter Milano , 68 de puncte, dar ultima formatie nu a jucat in aceasta etapa inca.Sassuolo ocupa locul 8, cu 47 de puncte.