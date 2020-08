Va chiui de bucurie Becali la meciul dintre FCSB si FC Shirak? Ce predictii la fotbal s-au facut azi pentru acest meci?

Specialistii care fac predictii fotbal spun ca FCSB este echipa cu cele mai mari sanse de castig, asa ca casele de pariuri si-au setat cotele de pariuri in mod corespunzator.UEFA Europa League este a doua competitie ca importanta din Europa dupa Liga Campionilor si este o competitie care se organizeaza anual de catre UEFA, in vederea castigarii trofeului numit Supercupa Europei.Fiind un popor al carui sport national este fotbalul, se asteapta ca meciul sa aiba milioane de spectatori romani la televizor sau online. Dintre acestia, cateva mii vor pune cu siguranta si pariuri pentru a obtine un castig si a se bucura de o doza de adrenalina.este castigatoarea Cupei Romaniei si este favorita in aceasta competitie, incepand sezonul 2020-2021 in forta, cu o victorie impotriva Astra Giurgiu, scor 3-0. Pe langa valoarea echipei noastre, aceasta are si atuul de a juca pe teren propriu, ceea ce ii mareste sansele de castig.De cealalta parte,este o echipa aparent mai slabuta din punct de vedere al jucatorilor si a strategiei, nefiind o prezenta constanta in preliminariile cupelor europene. Ultima data cand a fost campioana nationala in Armenia a fost in anul 2012, iar ultima ei participare la Liga Europei a fost in 2017. Primul meci avut in campionat a fost cu echipa Noah, unde a avut scor de egalitate 2-2. In deplasare a avut doar doua meciuri oficiale castigate in acest an, una cu Alashkert, scor de 2-1 si una cu Ararat Armenia cu scorul de 4-1.Anul acesta, datorita pandemiei de coronavirus, campionatul se va juca intr-o singura mansa, ceea ce aduce presiune mare pe ambele echipe. In urma pandemiei, FCSB are deja cativa jucatori care nu pot participa, insa ramane cu Dennis Man, care este si cel mai bun marcator in play-off si care va juca alaturi de Olimpiu Morutan si Florin Tanase, ambii marcatori la ultimul meci.Desi cele doua echipe se vor intalni pentru prima data intr-o confruntare directa, la un meci oficial, ros-albastrii sunt favoriti pe toate site-urile care ofera predictii pariuri fotbal. Antrenorul Toni Petrea isi pune mari sperante pentru calificarea in grupe, unde FCSB nu a mai fost prezenta in ultimii doi ani. Apararea este destul de modesta, iar portarul nu este de prea mare incredere, insa cu jucatorii deja mentionati si cu Florinel Coman si Sergiu Bus, nu ar trebui sa aiba deloc probleme cu o echipa, precum cea din Armenia.ofera o cota dela victoria Shirak Armenia, o cota depentru egalitate si o cota de 1.07 pentru cazul in care FCSB castiga. La ei cea mai buna cota ar fi la pariul ca vor fi, cu cota desau cacu cota deofera cota dedaca castiga FCSB,la egalitate sidaca castiga FC Shirak.ofera aceleasi cote ca Baumbet, cu singura diferenta la victoria FC Shirak, unde cota este. O recomandare ar fi ca aici sa alegi sa pariezi pe, unde cota esteaduce cote putin diferite cudaca castiga FCSB,la egalitate sipentru victoria (foarte improbabila) a FC Shakir.* Unibet ofera o cota depentru castigul echipei FCSB,la egalitate sila victoria echipei oaspete.Alege casa de pariuri care ofera cele mai bune bonusuri pentru tine si povesteste-le prietenilor despre pariurile pe care le pui conform celor mai tari specialisti care fac predictii cu ponturi fotbal , ce te ajuta sa castigi.