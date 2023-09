Arbitru strans de gat de un fotbalist, in Chile (Video)

Un arbitru care oficia o partida din liga secunda din Chile a fost protagonistul unui incident incredibil, el fiind strans de gat de un fotbalist dupa ce a aratat un cartonas rosu.

Marcelo Miranda a oficiat la centru in meciul dintre Deportivo Conception si FC Rangers. In minutul 77 al disputei el i-a aratat lui Jose Pedrozo al doilea cartonas galben in urma unui fault dur.

Fotbalistul si-a pierdut mintile cand a vazut ca este eliminat si a sprintat spre arbitru, pe care l-a strans violent de gat. Jucatorul paraguayan a incercat dupa cateva zeci de secunde sa-l atace din nou pe "fluieras", insa a fost trantit la pamant de colegi.

A fost momentul in care au intervenit si fortele de ordine pentru a calma spiritele incinse.

