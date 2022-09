Faza zilei: O femeie arbitru, facuta KO pe terenul de fotbal (Video)

Nu putine au fost cazurile in care arbitrii meciurilor de fotbal au avut de suferit din cauza incidentelor neplacute de pe teren.

Atunci cand nu sunt bruscati de vreun jucator sau alergati pe teren de vreun suporter infuriat, arbitrul poate deveni "victima" intamplatoare a unei faze banale de joc.

Asa s-a intamplat si in cazul unei femei, arbitru de margine la un joc din a doua divizie de fotbal a Braziliei.

In timpul unei faze de joc, pe atacul adversarilor, jucatorul care se apara a incercat sa degajeze mingea in lateral. Din pacate, pe traiectoria balonului s-a aflat arbitrul de tusa care a primit mingea direct in figura, fiind necesara interventia urgenta a echipei medicale.

Iata faza:

