Scene socante in fotbalul portughez: Un junior si-a lovit salbatic adversarii (Video)

Scene socante in fotbalul portughez, acolo unde un pusti in varsta de numai 14 ani si-a luat la bataie doi adversari in timpul unui meci.

Sergio Segao si-a pierdut cumpatul in timpul partidei pe care formatia sa, Paio Pires, a disputat-o impotriva celor de la Fabril Barreiro.

La o faza banala de joc, Segao si-a lovit de doua ori un adversar, acesta prabusindu-se pe gazon. Arbitrul i-a aratat imediat cartonasul rosu, insa in drum spre marginea terenului pustiul i-a mai aplicat un picior in stomac jucatorului cazut.

Lucrurile nu s-au oprit aici pentru ca Sergio Segao, luat la intrebari de un coechipier al fotbalistului agresat, i-a aplicat si acestuia un pumn in figura.

"Jucatorul advers m-a insultat si l-am lovit. Dupa ce am primit cartonasul rosu parca mi-ai pierdut mintile. Le cer scuze adversarilor, parintilor si echipei mele", a spus tanarul fotbalist agresiv.

Gesturile violente ale sportivului in varsta de 14 ani nu au ramas fara repercusiuni, acesta fiind exclus pe viata din activitatile sportive.

