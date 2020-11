Un nou sef la Steaua. Cine va conduce echipa de fotbal din Ghencea

Fostul jucator al lui Ajax, George Ogararu, va fi noul sef al echipei de fotbal din Ghencea Ogararu s-a intalnit cu comandatul Clubului Sportiv al Armatei, Madalin Hincu, in urma cu doua saptamani si i-a prezentat un proiect de dezvoltare al echipei CSA Steaua."Eu sper ca va incepe la 1 decembrie. George Ogararu va fi un manager al intregii sectii de fotbal. Se va ocupa de Centrul de Copii si Juniori, echipa mare si tot ce inseamna baza sportiva de fotbal.El va avea un rol de manager pe toata disciplina fotbal, de la intrarea copilului in clubul Steaua si pana la iesirea acestuia. Va avea ultimul cuvant, de comun acord cu antrenorul principa", a spus Hincu la Steaua TV.Ogararu a lucrat pentru o perioada de un an si cu Gica Hagi la FC Fostul fotbalist al lui Ajax era sefului departamentului de scouting al clubului constantean, insa a ales sa plece la inceputului lui 2020 de la Viitorul.Steaua este in Liga 3 si se bata la promovarea in Liga 2 cu echipa lui Gigi Becali FCSB 2.CITESTE SI: