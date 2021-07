Steaua retrage tricoul cu numarul 7! Totul in cinstea lui Marius Lacatus

Totul se va intampla pe 7 iunie si se anunta o sarbatoare pentru fanii Stelei. Marius Lacatus a facut celebru acest tricou, iar ultimul jucator care va purta numarul 7 la Steaua va fi Florin Rasdan.Anuntul cel mare a fost facut de George Ogararu, managerul clubului."Ne-am dorit sa fie o surpriza atat pentru Marius Lacatus, cat si pentru toti stelistii, desi sunt constient ca era greu de dus acest gand la bun sfarsit, tinand cont ca momentul a necesitat pregatire si repetitii. Acum, ca s-a aflat, da, e adevarat, Steaua va retrage numarul 7!Credem ca oamenii valorosi merita aprecierea noastra cat timp sunt in viata. Am trait acest moment in Olanda, iar exemplul a fost chiar Johan Cruyff. Am tinut cont de dorinta suporterilor stelisti care si-au dorit foarte mult aceasta retragere in semn de dragoste si respect pentru Lacatus"", a spus Ogararu pentru gsp.