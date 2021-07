Momente delicate in Ghencea! Capitanul de la Sevilla, Stefan Iovan, amenintat de un politist si impiedicat sa ajunga la stadionul Steaua

"Trage pe dreapta, pe aici se circula doar terestru. Nu trece nimeni, nu auzi? Nu ma interseaza cine esti si unde te duci. Poate sa te astepte oricine, ia-o pe acolo ca iti iau carnetul, nu auzi", i-a transmis agentul de politie lui Iovan, folosind de asemenea un limbaj licentios la adresa legendei Stelei, in momentul in care acesta i-a transmis ca este asteptat de catre ministrul Apararii Nationale la arena.Incidentul a avut loc la intersectia strazii Brasov cu Bulevardul Ghencea, la o statie distanta de stadionul Steaua , unde echipajul blocase circulatia pentru scurt timp.Ulterior, cei doi politisti au insotit o o coloana de masini a unor institutii publice, pornind girofarul, iar traficul a fost reluat.Ajuns cu doar 5 minute inainte de a incepe ceremonia de inaugurare a stadionului, Iovan a declarat pentru AGERPRES ca a fost amenintat de politisti, dar a evitat sa afirme ca i s-au adresat cuvinte jignitoare."Am avut o problema cu politia, pentru ca trecea galeria si nu ma lasau sa trec. In fine, m-a amenintat un politist ca imi ia carnetul. Nu m-a lasat sa trec, chiar daca le-am spus cine sunt, le-am aratat biletul, am aratat tot, degeaba", a spus Iovan pentru AGERPRES.Noul Stadion Steaua, construit cu ocazia organizarii la Bucuresti a EURO 2020, a fost inaugurat, miercuri seara, in cadrul unui eveniment special organizat de Clubul Sportiv al Armatei la care au fost prezenti castigatorii Cupei Campionilor Europeni si la care au asistat aproximativ 15.000 de spectatori.Numarul fanilor prezenti la evenimentul in care clubului ros-albastru a sarbatorit 74 de ani de istorie, dar si 35 de ani de la castigarea Cupei Campionilor Europeni, a fost limitat la jumatate din capacitatea arenei din cauza restrictiilor impuse de autoritati in contextul pandemiei de coronavirus.Au fost prezenti la sarbatoare majoritatea componentilor echipei care cucerea la 7 mai 1986 cel mai important trofeu european continental printre care se numara Helmut Duckadam , Stefan Iovan, Adrian Bumbescu, Miodrag Belodedici , Gavril Balint, Ladislau Boloni , Tudorel Stoica, Marius Lacatus Victor Piturca si Anghel Iordanescu . Au absentat din diverse motive fostul portar Dumitru Stangaciu, fostul tehnician Emeric Ienei si managerul Stelei din 1986, Valentin Ceausescu.In cadrul evenimentului echipa CSA Steaua, promovata in acest an in Liga a II-a, intalneste formatia sarba OFK Belgrad.Miercuri, Monetaria Statului a lansat pe piata emisiunea medalistica aniversara "35 de ani de la Castigarea Cupei Campionilor Europeni la fotbal de catre Steaua Bucuresti". Produsul medalistic aniversar - format din medalie, cutie imitatie piele si etui personalizat - poate fi achizitionat la pretul de 497 lei/set pentru medalia din argint (tiraj fix 110 bucati) si de 196 lei/set pentru medalia din aliaj de cupru (tiraj fix 240 bucati).Constructia noii arene din Bulevardul Ghencea a demarat in februarie 2018 si s-a incheiat in noiembrie 2020. Costurile lucrarilor se ridica la 407.353.320 lei, aproximativ 81 de milioane de euro.Stadionul Steaua are o capacitate de 31.254 locuri si indeplineste criteriile impuse de UEFA pentru derularea de competitii sportive pentru nivelul de clasificare UEFA 4.Constructia cuprinde: 9 sali de antrenament pentru alte discipline sportive ale Clubului Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti; 24 de camere de cazare pentru sportivi; spatii pentru Muzeul Clubului Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti; zona de presa si sky-box-ul in partea superioara a Tribunei I, pentru a spori vizibilitatea si care respecta standardele UEFA si FIFA ; zona de promenada destinata publicului.Suprafata de teren are dimensiunile standard (lungime de 105 m si o latime de 68 m) si este prevazuta cu gazon natural ranforsat sintetic, dotat cu degivrare, drenaj, sistem de irigatie si incalzire pentru sezonul de iarna. Noua arena va putea gazdui si competitii sportive de rugby.Lucrarile au fost finantate de Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, prin Compania Nationala de Investitii, beneficiarul noului stadion fiind Ministerul Apararii Nationale.