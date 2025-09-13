Gheorghe Hagi, înapoi pe teren. Când și unde va avea loc meciul

Autor: Iosif Pintilie
Sambata, 13 Septembrie 2025, ora 08:57
518 citiri
Gheorghe Hagi, înapoi pe teren. Când și unde va avea loc meciul
Gică Hagi FOTO Facebook Gheorghe Hagi

Gheorghe Hagi va juca luni, 15 septembrie, la Lisabona, în echipa Legendelor Lumii, care va înfrunta echipa Legendelor Portugaliei, într-un meci caritabil.

Meciul caritabil în care va evolua şi Gheorghe Hagi se numeşte The Legends Charity Game şi este unul dintre cele mai aşteptate evenimente fotbalistice ale săptămânii viitoare. Fondurile adunate vor fi direcţionate către comunităţile afectate de război, foamete şi sărăcie. Pe stadion sunt aşteptaţi peste 60.000 de fani, iar la nivel mondial meciul va fi privit la televizor de milioane de telespectatori. Obiectivul pe care şi-l propun organizatorii este acela de a aduna peste un milion de euro.

Surpriza cea mare pentru fani este selecţionarea boxerului ucrainean Oleksandr Usyk, campionul mondial incontestabil al categoriei grele.

Componenţa echipelor care vor evolua este următoarea:

PORTUGAL LEGENDS

Vitor Baia, Beto – portari; Pepe, Ricardo Carvalho, Fabio Coentrao, Bosingwa, Jorge Andrade, Eliseu, Bruno Alves, Luis Figo, Deco, Dani, Simao, Maniche, Tiago Mendes, Nani, Quaresma, Nuno Gomes, Helder Postiga – jucători de câmp. Manager: Costinha.

WORLD LEGENDS:

Cech, van der Sar – portari; Marco Materazzi, Javier Zanetti, Carles Puyol, John Terry, Roberto Carlos, Kaka, Youri Djorkaeff, Christian Karembeu, Gaizka Mendieta, Krasimir Balakov, Gheorghe Hagi, Giorgos Karagounis, Marek Hamsik, Alessandro Del Piero, Henrik Larsson, Javier Saviola, Hristo Stoichkov, Oleksandr Usyk – jucători de câmp. Manager: Peter Schmeichel.

Partida de luni, 15 septembrie, se va disputa la Lisabona, pe stadionul José Alvalade, şi va începe la ora 22.00, ora României.

La ce echipă a ajuns băiatul lui Ronaldinho: "Mult noroc, fiule!"
La ce echipă a ajuns băiatul lui Ronaldinho: "Mult noroc, fiule!"
João Mendes, fiul fostului mare jucător brazilian Ronaldinho, a semnat un contract pe un an cu Hull City, a anunțat joi clubul din liga secundă engleză. Jucătorul în vârstă de 20 de ani...
Ședință maraton la FRF: s-a luat decizia finală în legătură cu Mircea Lucescu
Ședință maraton la FRF: s-a luat decizia finală în legătură cu Mircea Lucescu
Mircea Lucescu și staff-ul său tehnic au avut o ședință maraton la Federația Română de Fotbal împreună cu președintele Răzvan Burleanu și cu alți oficiali federali. Mircea Lucescu...
#fotbal, #Gheorghe Hagi, #Lisabona , #stiri Gica Hagi
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Prima decizie luata de Novak Djokovic, dupa ce a fost numit "tradator" in Serbia si s-a mutat in alta tara
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
"OZN-ul" din Romania, 85% gata: 120.000.000 de lei!

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Au scăpat de Ten Hag și le merge bine! Victorie mare pentru Leverkusen, la debutul lui Hjulmand
  2. Legendarul Edgar Davids, victimă a unui furt spectaculos comis de fosta sa iubită. Cum și-a dat seama că e înșelat
  3. Mesaj clar pentru Dan Șucu din partea antrenorului de la Rapid: "Am mai spus-o și o repet"
  4. Gheorghe Hagi, înapoi pe teren. Când și unde va avea loc meciul
  5. Victorie fulger pentru jucătoarea de tenis din România! Azi va lupta cu trofeul pe masă
  6. A început Campionatul Mondial de atletism: cum s-a descurcat primul român intrat în concurs
  7. Meciuri senzaționale la Europeanul de baschet: ce echipe vor lupta pentru trofeu în marea finală
  8. Scandal mare după U Cluj! - Rapid Giuleștenii atacă arbitrul, federația și adversarii: "Sabău o să ne spună cum a inventat apa"
  9. Rapid a ratat ocazia să urce pe primul loc. Ce a făcut cu U Cluj
  10. S-au stabilit finalistele EuroBasket 2025. Cine sunt țările care se vor duela pentru trofeu