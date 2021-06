In varsta de 36 de ani, fotbalistul roman va spune adio fotbalului, dar va ramane in cadrul clubului bulgar.Conform presei din tara vecina, citata de sport.ro , Moti va ocupa functia de director tehnic la Ludogoret. Jucatorul roman a intrat in istoria fotbalului in 2015, atunci cand in play-off-ul Champions League, a aparat doua penalty-uri FCSB -ului, perfomanta care a calificat-o pe Ludogoret in grupele Ligii Campionilor.Sursa video: Youtube / Fotbal Fun Steaua Moti are 9 titluri castigate in Bulgaria cu Ludogret, dar are si 15 meciuri pentru echipa nationala