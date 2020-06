Denis Alibec: "Nu am vrut eu sa plec de la FCSB, m-au dat afara. E ultimul meu sezon la Astra"

Ziare.

com

"La 2-0 nu ma asteptam sa revenim. Am aratat ca o familie si am revenit. Am facut un meci mare, cred ca meritam si noi un bonus financiar.Eu nu am vrut sa plec de la FCSB, am fost dat afara. Important ca mi-am relansat cariera aici.Probabil ca va fi ultimul sezon al meu la Astra, pentru ca vreau sa joc in cupele europene", a spus Alibec la Digisport.