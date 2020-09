Fotbal de poveste in prima etapa din Anglia, intre Liverpool si Leeds, dupa un meci cu 7 goluri

Elevii lui Jurgen Klopp s-au impus la final cu 4-3, dupa ce au condus tot meciul si Leeds a egalat de fiecare data.Egipteanul Salah a fost omul meciului, a dat trei goluri si a adus prima victorie pentru Liverpool in campionat Antrenorul lui Leeds, Marcelo Bielsa, a innebunit pe margine, echipa sa a fost aproape de o supriza la revenirea in Premier League.Olandezul van Dijk a mai inscris pentru "cormorani", in timp ce pentru nou-promovata au marcat Harrison, Bamford si Klich.